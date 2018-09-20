شركة البريقة في طرابلس تحت القصف

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط إصابة أحد خزانات غاز النفط جراء سقوط قذيفة عشوائية بمقر الشركة بطريق المطار في طرابلس .

وتجدد الاشتباكات العنيفة بكافة أنواع الأسلحة قرب مستودع طريق المطار منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس بين المليشيات المتناحرة هناك .

وأعربت الشركة –في بيان لها اليوم الخميس – عن قلقها إزاء تأزم الوضع في جنوب مدينة طرابلس من جديد، والذي يمثل مؤشراً كارثياً جديداً يضاف لرصيد النزاعات والأضرار حول مستودعطرابلس النفطي.

حيث أنه وفي تطور لافت لمجريات الأحداث سقط ليلة الأمس، صاروخ في ساحة مبنى الشؤون المالية بالشركة، مسفراً عن أضرار مادية، ونشوب للحرائق في مناطق عدة خلف أسوار المستودع.

وسقطت قذيفة أخرى اليوم، أصابت سقف مبنى الإدارة العامة للمبيعات إصابة مباشرة خلفت أضرار بالمبنى، ولازالت جهود رجال الشركة ورجال الإطفاء والأمن والسلامة مستمرة تحت وطأة النيران لمنع امتداد أية حرائق ولمنع وصولها الى أجزاء أخرى وفي محاولة للسيطرة عليها.

وحذرت الشركة في بيانها الجماعات المتناحرة أنه وبهذه الممارسات غير المسئولة والانتهاكات الجسيمة التي تحدث لمرفق حيوي واستراتيجي يعد من أهم المرافق التي يعتمد عليها في سد حاجات المواطن الأساسية من محروقات، وكذلك تزويد المستشفيات، والمصالح الحكومية، والخدمية بحاجاتها من وقود الديزل المشغل الرئيسي البديل في ظل تردي شبكة الكهرباء العامة ولساعات طويلة.

وبينت الشركة أن كل هذه الأضرار ستستغرق جهد كبير ووقت طويل وأموال طائلة لإعادتها لوضعها الطبيعي.

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