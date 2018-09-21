مستشفى تاكنس القروي يكرم صندوق الضمان الاجتماعي المرج

تاكنس 20 سبتمبر 2018 ( وال ) – أقام مستشفى تاكنس القروي المُستحدث، حفل تكريم لصندوق الضمان الاجتماعي بالمرج، وذلك تقديراُ لمجهودات المكتب، والتي أسهمت في تذليل الصعوبات وتقديم العون للمستشفى القروي قبيل افتتاحه.

وحضر مراسم التكريم التي أقيمت اليوم بمقر مكتب الخدمات الضمانية المرج كلاً من إدارة المكتب ورؤساء الوحدات الضمانية.

وعبرت إدارة المستشفى في كلمة بالمناسبة أن تكريم صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج، جاء تقديرا لمجهودات المكتب الذى اتسم في أداء مهامه بالجدية والتفاني والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ونهج سياسة التواصل المؤسسي.( وال – تاكنس) أ ف / س ع

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