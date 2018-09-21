الدولار يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في 7 أشهر

انخفض الدولار يوم الجمعة مقابل معظم العملات المنافسة باستثناء العملة البريطانية، حيث عززت زيادة قوة سوق الأسهم وارتفاع العائد على السندات الإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

ومع انحسار مخاوف الحرب التجارية واتخاذ البنوك المركزية في السوق الناشئة بقيادة تركيا إجراءات لتحقيق استقرار عملاتها، دفع المستثمرون اليورو إلى مستوى 1.18 دولار للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 93.82، وهو أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر واتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل فبراير شباط.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المئة إلى 1.18 دولار لتصل مكاسبها هذا الأسبوع إلى نحو 1.5 بالمئة.

وقفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7297 دولار أمريكي.

وكان الجنيه الاسترليني الخاسر الوحيد أمام الدولار، حيث تراجع 0.4 بالمئة إلى 1.3217 دولار أمريكي بفعل مخاوف الانفصال البريطاني.

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