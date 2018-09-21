صدّق أو لا تُصدّق.. هذا الرقم الفلكي يملكُه الأميركيون

218TV|خاص

كشفت تقارير اقتصادية أن الولايات المتحدة أثبتت عملياً “علو كعب اقتصادها” على اقتصادات أخرى حول العالم بفارق كبير، فقد أظهرت مسوحات مصرفية للحيازات المالية في أرصدة الأميركيين، أنهم يملكون ثروة فلكية ضخمة ومرعبة، لا تتوفر في أيّ مكان من الكرة الأرضية، فقد أكدت التقارير أن صافي ثروات الأسر في الولايات المتحدة الأميركية، قد تجاوز 108 تريليون دولار، في توجّه يعكسُ متانة الاقتصاد الأميركي الذي يحتل المرتبة العالمية الأولى.

وتكشف التقارير أنّ هذا الرقم الملكي قد قفز في الربع الأول من العام الحالي 2.2 تريليون دولار أميركي، وهو رقمٌ أسهم بتقوية اقتصاد هبط فيه معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة وصعود أسعار الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية،علما أنه من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء القادم، لتصل إلى نطاق بين 2 و2.25 بالمئة.

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