توزيع 6800 كيس دقيق على مخابز أجدابيا

أجدابيا 21 سبتمبر 2018 ( وال ) – قامت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موازنة الأسعار أمس الخميس في توزيع عدد 6800 كيس دقيق من وحده مبيعات اجدابيا على المخابز العاملة.

وبحسب المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والصناعة، أن الكميه المخصصة كاملة عدد 23.040 ألف كيس دقيق، وتم الصرف أمس لعدد من المخابز؛ والبقية سيتم التوزيع عليها اليوم الجمعه.

هذا وتمت عملية التوزيع على المخابز فى ساحة سوق السيارات بالمدينة، وحضر عملية التوزيع كل من آمر غرفة عمليات أجدابيا، وكتيبة الردع اجدابيا، والسيد رئيس قسم المباحث العامة اجدابيا، والسيد معاون مدير جهاز الحرس البلدي اجدابيا، والسيد مراقب اقتصاد أجدابيا، ورئيس وحده مبيعات أجدابيا، وحافظ المخازن.( وال – اجدابيا ) س ع/ ع ع

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