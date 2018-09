انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المغرب 1.7% خلال أغسطس

المتوسط:

انخفض تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المغرب إلى 1.7 بالمئة في أغسطس آب من 2.1 بالمئة في يوليو.

وانخفض التضخم السنوي في أسعار الغذاء إلى 1.1 بالمئة في أغسطس من 1.8 بالمئة في يوليو، بينما تباطأ تضخم أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1.9 بالمئة من اثنين بالمئة.

وتراجع تضخم أسعار السلع والخدمات المتنوعة إلى 6.5 بالمئة في أغسطس من 6.7 بالمئة في الشهر السابق، بينما ظلت أسعار الاتصالات مستقرة عند 0.3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 بالمئة في أغسطس آب من 0.9 بالمئة في يوليو، حيث انخفض تضخم أسعار الغذاء إلى 0.2 بالمئة من 2.2 بالمئة.

وتوقعت المندوبية ارتفاع التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7 بالمئة في 2018 من 0.8 بالمئة في 2017 وأن يتباطأ بعد ذلك إلى 1.3 بالمئة في 2019.

