الخدمات المالية بنغازي تستضيف اللجنة الخاصة بالدليل الموحد

بنغازي 22 سبتمبر 2018 ( وال ) قامت مراقبة الخدمات المالية بنغازي باستضافة اللجنة الخاصة بالدليل الموحد الخاص بالإجراءات المالية والمقام تحت إشراف وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة.

وبحسب المكتب الإعلامي بالمراقبة، حضر كل من أعضاء اللجنة، والسيد وكيل الوزارة ومدراء الإدارات بالوزارة و مجموعة من الأساتذة بجامعة بنغازي.

وتم مناقشة – خلال الاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي – بعض المواد، والبنود الواردة في الدليل، هذا ورحب السيد المراقب بالحضور، وقام بافتتاح لقاء العمل الخاص بإعمال اللجنة، تليها كلمة السيد الوكيل، الأستاذ أمراجع غيث والكلمة الخاصة باللجنة.

وبحث السادة الحضور تعميم القرار الصادر من السيد المراقب الخاص بالمراقبين الماليين بالقطاعات، والمستشفيات، والمعاهد، والجهات المستقلة، والقاضي، بإعادة تكليف جميع المراقبين بين الجهات المذكورة.

وبحث المجتمعون آلية متابعة استمرار الدورات التدريبية داخل المراقبة، تحت إشراف مكتب التدريب والتطوير بقسم الشؤون الإدارية والخدمات، والدورة المقامة في هذه الأيام تحت عنوان”الدورة المستندية الكاملة” للأستاذ حسين المطردي.

ونوقش خلال اللقاء التعميم الصادر من السيد المراقب بخصوص فائض الملاك الوظيفي بمكتب العمل بنغازي والقاضي بعدم إتمام الإجراءات المالية للمحالين من المركز من قبل مكتب العمل بنغازي؛ وإحالته إلى المراقبة وعدم مسؤولية المراقبة على عدم صرف مرتباتهم بسبب عدم استكمال الإجراءات المتبعة بالخصوص.

وأكد السادة الحضور على استمرار أعمال الصيانة الخاصة بمبنى المراقبة في الأدوار العلوية، وذلك نتيجة سقوط القذائف على سطح المبنى وتهالك السطح نتيجة الحرب على الإرهاب التي شهدتها بنغازي .(وال – بنغازي)

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