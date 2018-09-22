صنع الله: حذار من تعرض طرابلس لأزمة وقود بسبب القتال

حذّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله، من تعرض عاصمة البلاد لأزمة وقود، بسبب تدمير معظم المخازن النفطية في طرابلس نتيجة للصدامات المستمرة بين الجماعات المسلحة.

وقال صنع الله في رسالة بالفيديو على موقع فيسبوك: “لا يوجد سوى ثلاثة مرافق لتخزين الوقود بالكامل في طرابلس بأكملها. الوضع معقد للغاية… يمكن أن تبقى المدينة بدون البنزين والديزل والغاز”. وفقا له، سيكون من الصعب للغاية على شركات النفط توفير الوقود إلى العاصمة الليبية في مثل هذه الظروف. وفي الوقت نفسه، أكد أن موظفي الشركة يظلون في أماكن عملهم، رغم شراسة القتال.

وتعرضت مخازن النفط والمباني الإدارية للشركة في محيط مطار العاصمة، يوم الجمعة، لضربات، والقتال لا يزال مستمرا هناك.

ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، المتحاربين في طرابلس لوقف عملياتهم العسكرية، وناشد صنع الله في رسالة الفيديو “جميع المتحاربين في ضواحي طرابلس إلى التوقف فوراً عن كل عملياتهم العسكرية”، مشيراً أن “الوضع كارثي ومأساوي جداً في مستودع شركة البريقة في طريق المطار”.

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “المجتمع الدولي بوضع حد لهذا العبث الذي يهدد قوت الشعب الليبي”، مضيفاً بأن “الاشتباكات التي تشهدها طرابلس قد تتسبب بتوقف أنتاج البنزين والديزل والغاز وكل شيء”.

واستؤنفت المعارك بين الفصائل المتناحرة في العاصمة الليبية منذ أغسطس الماضي، وأودت حتى الآن بحياة أكثر من 60 شخصًا.

المصدر: نوفوستي

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