البنك الدولي يقرض مصر 300 مليون دولار لتطوير المناطق الريفية

أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، موافقته على منح مصر قرضا إضافيا لاستكمال خطط حكومية تهدف إلى تحسين الخدمات في المناطق الريفية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بيان للبنك الدولي إنه تمت الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 300 مليون دولار لاستكمال إنجاز المشاريع الخاصة بخدمات الصرف الصحي.

وذكر أن “برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف” بدأ في عام 2015، بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج الذي تبنته الحكومة.

ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحي الجيدة لنحو 50 مليون مواطن من سكان الريف.

وأوصل البرنامج، حتى الآن، خدمات الصرف الصحي إلى 167 ألف أسرة ريفية، أي ما يعادل 833 ألف مصري، حسب المصدر ذاته.

ويهدف التمويل الإضافي إلى زيادة العدد المستهدف من البرنامج إلى أكثر من الضعفين، ليصل 345 ألف أسرة أو نحو مليون و710 آلاف مصري.

