كومكاست تتفوق على فوكس بعرض بقيمة 39 مليار دولار لشراء سكاي في مزاد

تفوقت كومكاست على توينتي فيرست سنشري فوكس التابعة لروبرت مردوخ في منافسة على شبكة سكاي بعدما عرضت أكثر من 30 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار) لشبكة البث التلفزيوني البريطانية.

وعرضت كومكاست 17.28 جنيه استرليني للسهم للاستحواذ على سكاي المدرجة في لندن، متفوقة على فوكس التي عرضت 15.67 استرليني للسهم، وفقا لما ذكرته لجنة الاستحواذ في بيان بعد وقت قصير من تقديم العروض النهائية يوم السبت.

وعرض كومكاست النهائي أعلى كثيرا من الذي تقدمت به في البداية، والذي بلغ 14.75 جنيه استرليني للسهم. وبلغ سعر السهم في إغلاق يوم الجمعة 15.85 استرليني.

