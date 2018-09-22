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تراجع ملحوظ للدولار الأمريكي بالسوق السوداء مساءاً

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.470 دينار ليبي للبيع و 5.450 دينار للشراء وفقاً لمتابعين بالواتساب وصفحات الفيسبوك, وتراجع الدولار بشكل كبير عقب قرار الرئاسي بتحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.760 دينار وتراجع خلال النهار بشكل ملحوظ إلى 5.45 دينار قبل أن يرتفع قبل الاغلاق الرسمي إلى 5.70 دينار للدولار الامريكي الواحد.

وتراجع الدولار في الآونة الأخيرة بشكل كبير لأول مرة منذ 4 أشهر عقب قرار الرئاسي بتحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بتحويلات الأفراد والاعتمادات المستندية والمخصصات السنوية للأفراد بما نسبته 183% من قيمة مبيعاته وسيصبح الدولار بقيمة 3.90 دينار ليبي. وتشهد السوق الليبية حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

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ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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