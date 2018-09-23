آغا يرد على منشور مركزي طرابلس حول مخصصات أرباب الأسر

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا إنه إذا كان منشور مركزي طرابلس حول الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية حقيقي وغير مزور فهو خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف آغا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن هذا المنشور ببساطة ألغى جميع القيود الإضافية التي أقرت خلال المدة الماضية، وأرجع للمصارف التجارية حق إصدار الموافقات على فتح الاعتمادات الذي حرمت منه على مدى السنوات الماضية .

وأفاد رئيس اللجنة أن هذا المنشور قد ألغى تدخلات المصرف المركزي في أمور ليس من اختصاصه وعليه أن يتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وإنشاء منظومة مربوطة بينهم للتأكد من سلامة تنفيذ الاعتمادا.

وذكر آغا أن هذا المنشور إن كان صحيحًا ألغى شرط الإيداع النقدي عند فتح الاعتمادات ويقر بخصمها من الحساب الجاري وهذا سيرجع قوة الحساب الجاري وتقضي على الفارق في الأسعار مابين النقد والصك والذي سيكون حل لأزمة السيول.

وتابع رئيس اللجنة أن هذا المنشور يعني أنه سيتم تغطية طلبات شراء العملة الأجنبية فورا لغرض فتح الاعتمادات المقدمة من المصارف التجارية للمصرف المركزي.

يذكر أن منشورًا منسوب لمكتب الإعلام في مركزي طرابلس حول الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي التي سيتم صرفها لأرباب الأسر الليبية، نص على إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي إلى مخصصات سنة 2018 لكل فرد من أفراد الأسر الليبية تصرف بنفس الآلية والضوابط السابقة وذلك اعتبارًا من 24 سبتمبر الجاري.

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