المزارعون و تجار التمور في ودان و هون يسعون لرفع قضية

طالب مجموعة من أصحاب مزراع و حقول و حطايا النخيل وتجار التمور في مدينتي ودان و هون كافة المزارعين والتجار على مستوى بلدية الجفرة من الذين لديهم كميات متكدسة ومخزنة من تمور الموسم الماضي ولم يتمكنوا من بيعها وتعرضت للتلف، إلى توثيق هذه الكميات قبل التخلص منها وإلى رفع قضية تعويض علي وزارة الاقتصاد و وزير الاقتصاد بصفته الاعتبارية حسب ما نشر على صفحة أخبار ودان .

ويقول أصحاب الدعوة إلى أن مسعاهم على خلفية قرار منع التصدير بدون دراسة أو أية أرقام عن الكميات المنتجة والكمية التي يحتاجها السوق الليبي وما زاد المعاناة حسب وصفهم دخول التمور التونسية وبكميات كبيرة جداً رغم وفرة المنتج المحلي بكميات تفوق حاجة السوق الليبي، مما تسبب في عدم تمكنهم من بيع وفساد انتاجهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية