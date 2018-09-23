الوطنية للنفط.. عمل مُستمر ونتائج مُبشرة

بالرغم من قساوة المشهد الذي تمر به ليبيا اقتصاديا، إلّا أنّ العمل في المؤسسة الوطنية للنفط ما زال يسير بشكله الطبيعي ويتجهُ نحو الأفضل.

بعد فترة ليست ببعيدة عن الهجوم الإرهابي الذي ضرب مقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس، أَعلنت شركة الخليج العربي للنفط إعادة تشغيل بئر في حقل المسلة وصفته الشركة بالمهجور بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 برميلٍ يوميا.

المؤسسة بدورها قامت بعدد من الاجتماعات مع مؤسسات ليبية عاملة في مجال النفط والغاز في تأكيد منها على استمرارية العمل بشكله الطبيعي، من بينها عقد الاجتماع الفني الثاني مع معهد النفط، بالإضافة للاجتماع مع الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، وعقد اجتماعات فنية مع شركة أكاكوس للعمليات النفطية وعددٍ من اللقاءات الأخرى لتسيير الأعمال.

ووفقا لمؤسسةِ تومسون رويترز لتدفُّقاتِ التجارة التي نشرت بياناتٍ أظهرت عودةَ الصادراتِ الليبية من النفط إلى الولاياتِ المتحدة الأميركية بعدَ توقُّفٍ في أغسطس نتيجةَ إغلاقِ بعضِ الموانئ النفطية، وبحسبِ التقرير فإنّ إنتاجَ ليبيا من النفط الخام وصل إلى 950 ألفَ برميلٍ يوميا.

وتأتي كل هذه التحركات بعدَ الضربةِ الإرهابيةِ للمؤسسة لتؤكّد الأيامُ كلامَ صنع الله يومَ الهجوم الإرهابي، إذ قال إنّ إنتاجَ الحقولِ لم يتأثّر وإنّ كافةَ البياناتِ مؤرشَفةٌ بطريقةٍ حديثة والعملَ يسير بشكلِه الطبيعي.

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