علي بابا: تأزم العلاقات التجارية مع أميركا منعت توفير مليون وظيفة

قال مؤسس مجموعة علي بابا “جاك ما” إنه لم يعد من الممكن خلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس القادمة، بحسب ما كان صرح به في يناير 2017، وذلك بسبب تأزم العلاقات التجارية بين الصين وأميركا.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على 250 مليار دولار من المنتجات الصينية.

تجدر الإشارة إلى أن جاك ما كان يتوقع أن الشركات الأميركية الصغيرة قد تجد ما يكفي من العملاء من خلال منصة علي بابا، الأمر الذي سيسمح لها بتوظيف المزيد من العمال.

وأكد “ما” أن علي بابا لن تتوقف عن المساهمة في التنمية الصحية للتجارة بين البلدين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد ذكرت نقلا عن مصادر أن الصين ألغت المحادثات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة ولن ترسل ليو خه، نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن هذا الأسبوع بحسب رويترز.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يسافر وفد متوسط المستوى إلى واشنطن قبل زيارة ليو، ولكن هذه الزيارة ألغيت الآن.

