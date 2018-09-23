أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 23/9/2018 وسعر الذهب والفضة

هبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 23 سبتمبر 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.400 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 6.300 دينار.

وانخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.960 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.440 دينار 5.420 دينار اليورو 6.340 دينار 6.260 دينار الجنية الاسترليني 6.960 دينار 6.880 دينار الليرة التركية 0.860 دينار 0.780 دينار الدينار التونسي 2.000 دينار 1.920 دينار الجنية المصري 1.950 دينار 1.870 دينار الدولار الكندي 4.218 دينار 4.138 دينار الدينار الاردني 7.500 دينار 7.420 دينار حوالات دبي-تركيا 5.540 دينار –

> اسعار الصكوك “غير متوفر”

بطاقات الفيزا دولار = – دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = – دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = – دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 169 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 193 دينار

كسر الفضة = 2.00 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.