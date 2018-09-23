مجلس الوزراء يأذن للهيئة للكهرباء والطاقات المتجددة بتنفيذ عدة مشاريع هامة وضرورية

قرنادة 23 سبتمبر 2018 (وال) – أذن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة للهيئة للكهرباء والطاقات المتجددة بجملة من المشاريع لتنفيذها باعتبارها من المشاريع الهامة، والضرورية .

وأذن مجلس الوزراء للهيئة في قراره رقم (530) لسنة 2018 م بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر للتعاقد مع الاستشاري شركة (power generation engineering and services company)، وذلك لغرض إعداد جميع الدراسات الفنية، والتصاميم، والرسومات، وتقييم الشركات المتقدمة للتعاقد، والمساعد فالترسية على تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء غرب بنغازي (غازية – دورة مزدوجة ) بقدرة إنتاجية قدرها (1122 ميجاوات ) باعتباره من المشاريع الهامة والضرورية.

وحدد القرار قيمة التعاقد في حدود قيمة إجمالية وقدرها (1,000.000.000 دولار أمريكي )مليون دولار، أو ما يعادلها بالعملة الليبية،بحسب سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي وقت توقيع العقد .

ونوه القرار على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

كما أذن مجلس الوزراء، للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في القرار رقم (531) لسنة 2018 م، بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع تهيئة البنية التحتية، وبدء الإنشاءات الخاصة بمحطة توليد الكهرباء غرب بنغازي ( غازية + دورة مزدوجة ) بقدرة إنتاجية (1122 ميجاوات )، وذلك في حدود قيمة إجمالية و قدرها (10،000،000.00 د.ل ) عشرة ملايين دينار علي أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء باعتباره من المشاريع الهامة، والضرورية، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة .

وفي جملة القرارات الآخري، أذن مجلس الوزراء في قراره رقم (532) للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء غرب بنغازي ( غازية – دورة مزدوجة) بقدرة إنتاجية قدرها (1122 ميجاوات ).

وفي ذات الشأن، أذن مجلس الوزراء في قراره رقم (533) لسنة 2018 للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع خروجات الخطوط الهوائية بمحطة توليد الكهرباء غرب بنغازي ( غازية – دورة مزدوجة) بقدرة إنتاجية قدرها (1122 ميجاوات ) لغرض ربط المحطة بالشبكة العامة .

كما أذن مجلس الوزراء في قراره رقم (534) لسنة 2018 للهيئة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر للتعاقد مع الاستشاري شركة (power generation engineering andservicescompany)، وذلك لغرض إعداد جميع الدراسات الفنية، والتصاميم، والرسومات، وتقييم الشركات المتقدمة للتعاقد، والمساعد فالترسية على تنفيذ مشروع إنشاء محطة الكفرة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها (100 ميجاوات) باعتباره من المشاريع الهامة والضرورية وذلك في حدود قيمة إجمالية وقدرها (1,000.000.000 دولار أمريكي) مليون دولار، أو ما يعادلها بالعملة الليبية بحسب سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، وقت توقيع العقد على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

أيضاً، أذن مجلس الوزراء للهيئة للكهرباء والطاقات المتجددة في القرار رقم (535) بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع تهيئة البنية التحتية، وبدء الإنشاءات الخاصة بمحطة الكفرة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها (100 ميجاوات ) باعتباره من المشاريع الهامة والضرورية، وذلك في حدود قيمة إجمالية وقدرها (10,000.000.00 د.ل) عشرة ملايين دينار علي أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء .

وفي القرار رقم (536)، أذن مجلس الوزراء للهيئة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء محطة الكفرة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها (100 ميجاوات) باعتباره من المشاريع الهامة والضرورية وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة .

وأذن أيضاً في قراره رقم (537) للهيئة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع خروجات الخطوط الهوائية لمحطة الكفرة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها (100 ميجاوات) لغرض ربط المحطة بالشبكة العامة باعتباره من المشاريع الهامة والضرورية وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة . (وال – قرنادة) ع ع

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