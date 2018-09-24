“ضريبة خاصة” باهظة ترفع أسعار السيارات في تركيا

218TV|رصد

قالت الجريدة الرسمية التركية، الاثنين، إنّ تركيا رفعت الأسعارَ الأساسيّة التي تُفرض عندها ضريبة استهلاك خاصّة على السيارات.

وستخضعُ السيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 سنتيمتر مكعب أو أقل، ويقلُّ سعرُها الأساسي عن 70 ألف ليرة (11 ألفا و137 دولارا)، لضريبة استهلاكٍ خاصّة قدرُها 45 بالمئة، فيما كان السعرُ الأساسيُّ السابقُ لهذا المستوى الضريبي 46 ألفَ ليرة.

وأُجريت تعديلات مماثلة على الأسعار الأساسيّة المستخدمة لتحديد مستويات الضريبة على السيارات، عند مستويات سعريّة أخرى.

تجدرُ الإشارة إلى أنَّ تركيا تعاني أزمة اقتصادية عقبَ تدهور سعر الليرة بنسبة 40 بالمائة أمام الدولار، فيما ارتفعت نسبة التضخّم إلى نحو 18 في المئة.

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