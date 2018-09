تركيا ترفع الأسعار الأساسية لفرض ضريبة خاصة على السيارات

قالت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الاثنين، إن تركيا رفعت الأسعار الأساسية التى تُفرض عندها ضريبة استهلاك خاصة على السيارات.

وستخضع السيارات التى تبلغ سعة محركها 1600 سنتيمتر مكعب أو أقل ويقل سعرها الأساسى عن 70 ألف ليرة (11 ألفا و137 دولارا) لضريبة استهلاك خاصة قدرها 45%، وكان السعر الأساسى السابق لهذا المستوى الضريبى 46 ألف ليرة.

وأُجريت تعديلات مماثلة على الأسعار الأساسية المستخدمة لتحديد مستويات الضريبة على السيارات عند مستويات سعرية أخرى.

