الدينار يحافظ على مكاسبه أمام الدولار بمستهل السوق الموازي اليوم

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.420 دينار ليبي للبيع و 5.400 دينار للشراء, وتراجع الدولار بشكل كبير يوم أمس بعد أعلان مصرف ليبيا المركزي عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.420 دينار وتراجع خلال النهار بشكل ملحوظ إلى 5.38 دينار قبل أن يرتفع قبل الاغلاق الرسمي إلى 5.460 دينار للدولار الامريكي الواحد.

وتراجع الدولار في الآونة الأخيرة بشكل كبير لأول مرة منذ 5 أشهر عقب قرارات المجلس الرئاسي وبدأ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ويتخوف متابعون وخبراء من أن يكون هذا التراجع مؤقتاً، بينما يعتقد آخرون أن الاصلاحات مجرد واجهة لإستنزاف للمال العام وتهريب العملة.

وتشهد السوق الليبية حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.