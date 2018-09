لاجارد: الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدلات النمو بالشرق الأوسط

أثنت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، على ما حققته مصر من تقدم ملموس على كافة الأصعدة لإعادة بناء اقتصاد قوى قادر على المنافسة ومواجهة التحديات.

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقر إقامته بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مصر أحرزت تقدم الجيد تحقق فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، بدعم وتمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأكدت لاجارد أن مصر استطاعت أن تقدم اقتصادا يظهر علامات جيدة للتعافى، حيث سجل معدل النمو واحداً من أعلى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

