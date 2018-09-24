“النقد الدولي”: الاقتصاد المصري يتعافى 

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بالاقتصاد المصري، وقالت إنه يبدي علامات قوية على التعافي في ظل خطة إصلاح مدتها 3 أعوام، مؤكدة على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة

وفي بيان صدر بتاريخ 23 سبتمبر عقب اجتماعها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك الأحد، قالت لاغارد إن الصندوق لا يزال متلزما بدعم مصر.

وتراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل مستوى في عامين في مايو، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا فوق 33 بالمئة في يوليو 2017، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في أغسطس 8.83 بالمئة، بينما سجلت احتياطيات النقد الأجنبي 44.419 مليار دولار مقارنة مع 36.143 مليار قبل عام

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