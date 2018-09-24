الدينار يسجل تراجعاً جديداً أمام الدولار بالسوق الموازي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.540 دينار ليبي للبيع و 5.520 دينار للشراء وفقاً لمتابعون من غرف الواتساب والفايبر, وكان الدولار قد تراجع بشكل كبير خلال اليومين الماضيين بعد أعلان مصرف ليبيا المركزي عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.420 دينار وأرتفع بشكل طفيف خلال النهار إَلى 5.480 قبل أن يتراجع قبل الاغلاق الرسمي إلى 5.470 دينار للدولار الامريكي الواحد.

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وتراجع الدولار في الآونة الأخيرة بشكل كبير لأول مرة منذ 5 أشهر عقب قرارات المجلس الرئاسي وبدأ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ويتخوف متابعون وخبراء من أن يكون هذا التراجع مؤقتاً، بينما يعتقد آخرون أن الاصلاحات مجرد واجهة لإستنزاف للمال العام وتهريب العملة.

وتشهد السوق الليبية حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.