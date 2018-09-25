ماذا قالت لجنة الأزمة بشأن توفر مادة الدقيق ؟

أعلنت الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار، اليوم الاثنين استمرار عمل الوزارات والفرق المكلفة بالمهام الموكلة لها بتوفير الخدمات للمواطنين في كل المجالات رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق ان شوبار أشارت لتقريري جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر اللذين تمكنا من فتح ممرات آمنة لخروج عدد” 27 “عائلة عالقة في مناطق الاشتباكات منها” 18″ في منطقة سيدي سليم وعدد 9 في عين زاره، واستمرار الهلال توزيع المساعدات على النازحين في المناطق.

وأكدت شوبار في تقرير عمل لجنة الأزمة والطوارئ نزوح أكثر من 5000 عائلة من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس للمدن الأخرى حسب إحصائيات مكاتب الشؤون الاجتماعية في المناطق واللجان المكلفة من وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين.

وأعلنت شوبار وصول إنتاج شركة الكهرباء “4600”، ميجاوات من الطاقة وتسجيل عجز “1000”، ميجاوات، رغم إصابة” 18″، خط من خطوط الضغط العالي في منطقة مشروع الهضبة، وأشارت لتقسيم الشبكة لغرب طرابلس وشرقها الذي يتغذى من شبكة المنطقة الشرقية، فيما اشادت بالجهود التي تبذلها فرق الصيانة لدخولها المناطق التي تتوقف فيها الاشتباكات وصيانتها، وكشفت عن انشاء مركز للتحكم لمراقبة الشبكة.

كما استعرضت” شوبار”، تقرير شركة البريقة لتسويق النفط ليوم أمس الأحد الذي يؤكد مبيعات منتج كيروسين الطيران لمطار مصراته كمية”134.176″، لترا ولمطار معيتيقة” 2400″ لتر و بيع عدد “7035” اسطوانة من مستــودع الهاني وتحويل “189”، طنا من مستود الهاني إلى مستودع الزاوية، بالإضافة لبيع وقود من الناقلة أنوار افريقيا ، وكمية” . 4.300.000″، لتر من مستودع مستودع بن جــــــابر كمية” 188.000″.

وأشارت شوبار لمشكلة تكدس القمامة في شوارع طرابلس رغم الجهود التي تبذل من قبل شركة الخدمات العامة وفق الإمكانات المتاحة التي تعاني عجزا في السيارات، واغلاق مكب سيدي السائح وعدم قدرة مكب ابو سليم المرحلي استقبال القمامة خلال الأيام القادمة، وأكدت سعي وزارة الحكم المحلي توفير مكب بديل في ضواحي طرابلس لحل مشكلة القمامة.

وأعلنت شوبار، عن وجود مخزون مطمئن لمادة الدقيق حسب تقارير الواردة إليها من وزارة الاقتصاد وتأكيدها عمل اللجنة على زيادته في المخازن بما يكفي لأسابيع وأشهر قادمة.

وأكدت استلام كل المناطق من سرت شرقا حتى زوارة غربا مرورا بمناطق الجنوب مخصصاتها من الدقيق ومساهمته في انخفاض سعر الخبز خلال الأيام الماضية وبيعه بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد.

كما أعلنت عن اتخاذ الجهات ذات العلاقة عقوبات رادعة للمخابز التي لم تلتزم بالتسعيرة والوهمية منها، وتأكيد لجنة الأزمة استمرار توزيعه بنفس الآلية التي وضعتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجنة الأزمة والحرس البلدي عن طريق البلديات.

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