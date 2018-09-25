لجنة مراقبة الدقيق وحصر المخابز تدعو أصاحب المخابز  لمراجعتها

بنغازي 24 سبتمبر 2018 (وال) – نبه مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي بنغازي مساعد ضابط وليد العرفي أصاحب المخابز العاملة بمدينة بنغازي والمتحصلة على تراخيص رسمية من وزارة الاقتصاد، وتقوم بسحب مادة الدقيق المدعوم من الدولة مراجعة اللجنة بمقرها الكائن بمنطقة البركة بمبنى الغرفة التجارية .

وأوضح العرفي أنه يجب على أصحاب المخابز المراجعة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا الإعلان وفي حال عدم الحضور لن تصرف لهم كمية الدقيق المخصصة في نهاية الشهر.

وطالب المعنيين الحصور وعدم التخلف ولن تتحمل اللجنة مسؤولية عدم حضور أصحاب المخابز، فيما يترتب عليه من عقوبات مصحبوبين بمستندات المخبز.

وتأتي هذه الخطوة بناء على قرار معالي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر والمعتمد من السيد معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بأشراف ومتابعة قوة حماية وانضباط الشارع العام لدعم الحرس البلدي بخصوص تشكيل لجنة لمراقبة الدقيق وحصر المخابز داخل مدينة بنغازي لتحديد أوجه الصرف ومنع الاتجار غير مشروع في قوت المواطنين. (وال – بنغازي) ع ع

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