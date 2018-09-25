أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 25/9/2018 وسعر الذهب والفضة

هبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 من جديد وبشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.410 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 6.320 دينار.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.980 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.360 دينار 5.340 دينار اليورو 6.280 دينار 6.200 دينار الجنية الاسترليني 6.970 دينار 6.890 دينار الليرة التركية 0.870 دينار 0.790 دينار الدينار التونسي 1.900 دينار 1.820 دينار الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار الدولار الكندي 4.208 دينار 4.128 دينار الدينار الاردني 7.450 دينار 7.370 دينار حوالات دبي-تركيا 5.460 دينار –

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 169 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 193 دينار

كسر الفضة = 1.95 دينار

> اسعار الصكوك “غير متوفر”

بطاقات الفيزا دولار = – دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = – دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.