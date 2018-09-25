مجلس الوزراء يأذن بالتعاقد لغرض توريد وتركيب معدات كهرباء لحل مشكلة مختنقات بشبكة الكهرباء ببلدية الساحل الساحل

قرنادة 25 سبتمبر 2018 (وال ) – أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم (550) لسنة 2018 م وأذن فيه للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة؛ بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض توريد وتركيب خط هوائي جهد (11 ك ف ) بطول 10 كم لحل مشكلة مختنقات بشبكة الكهرباء بنطاق دائرة توزيع الساحل في حدود قيمة وقدرها 80,000 د.ل ثمانون ألف دينار ليبي للكيلو متر الواحد وبقيمة اجمالية قدرها 800,000.000 د.ل ثمانمائة ألف دينار ليبي.

وعلى أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.( وال – قرنادة ) س ع / ع ع

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