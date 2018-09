وزارة البترول المصرية تورّد 500 ألف طن ميثانول للسوق المحلية

المتوسط:

أعلنت وزارة البترول المصرية وشركة ميثانكس مصر توريد نحو 500 ألف طن ميثانول إلى السوق المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات، سعد هلال، أن هناك خطة قومية للبتروكيماويات في مصر تسعى لإحلال المنتج المحلي محل الأجنبي.

وأضاف هلال في بيان اليوم أن الشركة القابضة تولي اهتماما كبيرا لاتفاقية بيع وتسويق الميثانول في السوق المحلية لما تحققه هذه الاتفاقية من تلبية للاحتياجات المتزايدة للسوق من هذا المنتج، فضلا عن تشجيع الصناعات المحلية القائمة على استخدام الميثانول كمدخل رئيسى في تصنيع العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة.

ويعد الميثانول من إحدى المواد الرئيسية التي تعتمد عليها مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك منتجات البناء والإنشاء، وصناعة المواد البلاستيكية، والفورمالدهايد.

وتعد الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات “إيكم” هي المسوق الوحيد للميثانول الذي يتم انتاجه محليا في مصر.

