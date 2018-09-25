الإصلاحات الاقتصادية تُنعش الدينار أمام الدولار 

تعالت الأصوات حول تحرّكات من البنك المركزي والمجلس الرئاسي بخصوص إصلاحات اقتصادية مرتقبة من شأنها أن تساعد الدينار في النهوض، وهذه التحرّكات جعلت السعر يتذبذب.

في الأول من سبتمبر كان الدولار يساوي 6.7 دنانير، وبعد التوقيع على اعتماد الإصلاحات الاقتصادية في الـ12 من سبتمبر واصل الدولار التراجع بتدرج أمام الدينار، ووصل إلى 6 دنانير لكلّ دولار، بعد أسبوع من ذلك، فرض المجلس الرئاسي رسوما على النقد الأجنبي بنسبة 183% ليستمر الانخفاض ويصل سعر الدولار أمام الدينار إلى 5.750 دنانير.

وفي الـ23 من الشهر الجاري أصدر البنك المركزي المنشورين “8 و9” بشأن وضع الضوابط الخاصة بتعاملات النقد الأجنبي للأشخاص والاعتمادات.

وساهم هذا المنشور في تراجع قيمة الدولار أكثر أمام الدينار في السوق السوداء، إذ وصل إلى 5.280 دنانير.

ويرى المختصون في الشأن الاقتصادي أن صحوة الدينار ستستمر طالما استمرت الإجراءات الإصلاحية.

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