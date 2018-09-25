اقتصاد

الإصلاحات الاقتصادية تُنعش الدينار أمام الدولار 

تم النشر منذُ 44 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعالت الأصوات حول تحرّكات من البنك المركزي والمجلس الرئاسي بخصوص إصلاحات اقتصادية مرتقبة من شأنها أن تساعد الدينار في النهوض، وهذه التحرّكات جعلت السعر يتذبذب.

في الأول من سبتمبر كان الدولار يساوي 6.7 دنانير، وبعد التوقيع على اعتماد الإصلاحات الاقتصادية في الـ12 من سبتمبر واصل الدولار التراجع بتدرج أمام الدينار، ووصل إلى 6 دنانير لكلّ دولار، بعد أسبوع من ذلك، فرض المجلس الرئاسي رسوما على النقد الأجنبي بنسبة 183% ليستمر الانخفاض ويصل سعر الدولار أمام الدينار إلى 5.750 دنانير.

وفي الـ23 من الشهر الجاري أصدر البنك المركزي المنشورين “8 و9” بشأن وضع الضوابط الخاصة بتعاملات النقد الأجنبي للأشخاص والاعتمادات.

وساهم هذا المنشور في تراجع قيمة الدولار أكثر أمام الدينار في السوق السوداء، إذ وصل إلى 5.280 دنانير.

ويرى المختصون في الشأن الاقتصادي أن صحوة الدينار ستستمر طالما استمرت الإجراءات الإصلاحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك