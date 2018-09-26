اقتصاد

الوطنية للنفط تعقد اجتماعها الثاني مع فنترسهال

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعها الفني الثاني لهذا العام، مع شركة فنترسهال بمقر الشركة بحضور مدير ادارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط صالح البصير و نائب المدير العام في شركة فنترسهال حسن نوفل.

وقدّم المختصون خلال الاجتماع عروضا عن نشاطات الصحة والسلامة والبيئة لعودة الانتاج بمستوياته الطبيعية، إضافة إلى عرض الدراسات ونشاط صيانة الآبار وبرامج الحفر التطويري، ومناقشة أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة في تنفيذ برامجها، للمحافظة على معدلات الانتاج.

وناقش الاجتماع مشروع إعادة تشغيل GUP وحدة معالجة الغاز، مؤكدين على ضرورة الإسراع في استكمال الصيانة وتشغيل الوحدة.

وحضر عن المؤسسة الوطنية للنفط مدراء تطوير الاحتياطي والإنتاج وإدارة الصحة والسلامة البيئة والمالية. و من جانب شركة فنترسهال  حضر مدير عام الشركة في ليبيا، توماس رثمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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