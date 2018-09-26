استئناف حركة الطيران في مطار معيتيقة الليبي اليوم

كما أعلنت مصلحة المطارات عبر بيان لها أن مطار معيتيقة جاهز للعمل.

ويبلغ عدد الرحلات الجوية لمطار معيتيقة نحو 35 رحلة يومياً سواء قادمة أو مغادرة جلها لشركات الخطوط الليبية والأفريقية وبعض الشركات الخاصة، وتقتصر الرحلات على الدول المجاورة مثل تونس والأردن ومصر وتركيا والسعودية.

ومطار طرابلس الدولي متوقف عن العمل منذ عام 2014، ولجأت الحكومات السابقة لتشغيل مطار معيتيقة، وهو مطار صغير كان يستخدم للطيران العسكري وتم تحويله إلى مطار مدني منذ عام 2015.

وتقتصر خدمات الطيران في ليبيا على عدة مطارات، أبرزها في المنطقة الغربية للبلاد، مطار معيتيقة بطرابلسومصراته (وسط)، وفي المنطقة الشرقية مطارا الأبرق وطبرق وبنينا في بنغازي، وفي الجنوب مطار تامنهت.

ويعيش الاقتصاد الليبي بكل مؤشراته على وقع الاشتباكات والصراعات الداخلية، وتتهاوى الخدمات العامة والخاصة، ما يجعل من الأزمة الاقتصادية كالأمر الواقع الذي يرتد على المؤشرات الاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على حياة الليبيين اليومية.

العربي الجديد

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