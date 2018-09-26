شحات 26 سبتمبر 2018 (وال) – عقد معالي رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس محمد عبد العالي اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء مع مدير مركز الصحة الحيوانية، ومدير إدارة الإنتاج الحيواني، والمستشار الفني بها بمقر الهيئة ببلدية شحات .

ربحث السادة الحضور وضع آلية لحصر أعداد الثروة الحيوانية بالبلديات التابعة للحكومة المؤقتة، وسيشمل الحصر “الماعز، والأغنام، والأبقار، والإبل”.

وقد تناول الاجتماع الكيفية التي ستتم بها عملية الحصر، وتشكيل لجنة مركزية تنبثق منها عدة لجان فرعية موزعة على البلديات لتسهيل عملية الإحصاء .

وأكد المهندس عبد العالي على ضرورة تحديد سقف زمني لا يتجاوز شهر، شريطة أن لا يكون ذلك مخلا بدقة النتائج التي سوف تقارن بالإحصاء السابق الذي أجري في العام ٢٠١٦م، وبلغ تعداد الثروة الحيوانية حينها خمسة مليون ونصف وحدة غنمية .

هذا وستعقد عدة اجتماعات مع منسقي القطاع، وعمداء البلديات للوقوف على التفاصيل ولتوخي دقة عملية الحصر. ( وال – شحات) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال