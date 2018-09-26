شبهات تزوير تجمع السراج والكبير

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ملف قاعدة البيانات الخاصة بمعلومات المواطنين الشخصية وتأثيرها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المُتفق عليها.

وجاء ذلك عقب التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين، والتي تُفيد بوجود شبهات تزوير تُلاحق قواعد البيانات الخاصة بالأرقام الوطنية للمواطنين.

وتناول الاجتماع الذي عُقد بحضور نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، الاستعدادت اللازمة لإطلاق برنامج يختص بتدقيق المعلومات المُدونة على قاعدة بيانات المواطنين للكشف عن أي أخطاء داخلها ومُعالجتها.

ويُشار إلى أن قاعدة بيانات المُواطنين ترتبط بشكل مُباشر مع كافة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ما يعني أنها من الممكن أن تؤثر على سير عملية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المُتفق عليها.

ومن جانبها، رحبت ستيفاني بالمُضي قدماً في تنفيذ خطة لتدقيق معلومات قاعدة بيانات المُواطنين، مُشيرة إلى أن ذلك سيُساعد على إنجاح العملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات الوطنية المُهمة.

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