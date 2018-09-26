انطلاق المؤتمر الخامس للبيئة باجدابيا

انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة بالمناطق الجافة وغير الجافة، الذي ترعاه المؤسسة الوطنية للنفط، وتنظمه جامعة اجدابيا.

وتناول المؤتمر أوراقاً بحثية بخصوص العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة التي تتطلب اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية.

وناقش الحاضرون عدة محاور من أهمها البيئة والتنمية المستدامة التي تحتاج إلى التعاون بين مختلف الفاعلين، لاسيّما داخل الفضاءات العلمية والنقاشات الجامعية لضمان قيامها وكفالة الأفراد بها.

ويتضمن هذا اللقاء الذي يتواصل على مدى يومين مجموعة من المحاور من قبيل سياسات التنمية المستدامة والبيئة والإطار القانوني للحقوق البيئية والتغيرات المناخية والإطار المؤسساتي لإقرار وتفعيل حقوق الإنسان البيئية.

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