الدولار يعاود الارتفاع بالسوق الموازي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مساء الاربعاء في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.230 دينار للشراء وفقاً لمتابعون من غرف الواتساب.

وفقد الدولار الأمريكي الكثير من قيمته خلال الأيام الماضية لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، ويأتي هذه التراجع للدولار بعد أعلان إيقاف الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وتراجع حدة التوترات في العاصمة، وكذا الإعلان عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج من مصرف ليبيا المركزي.

ويتخوف متابعون وخبراء من أن يكون هذا التراجع مؤقتاً حيث لا يزال السوق الموازي يتأثر بشكل كبير مع المتغيرات المحيطة وسط عدم الاستقرار الأمني والأقتصادي وتأخر تنفيذ خطوات الاصلاحات وخاصة منح ارباب الأسر وبيع النقد الأجنبي للمواطنين وفتح الاعتمادات للتجار، ويعتقد آخرون أن الاصلاحات مجرد واجهة لإستنزاف للمال العام وتهريب العملة ومنفذ لإنقاذ الرئاسي من إلتزاماته.

وتشهد السوق الليبية حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.