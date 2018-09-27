الجلاصي لـ(218): الدينار الليبي سيُقْلِق التونسيين

قال رجل الأعمال التونسي البحري الجلاصي إنّ المنتديات الاقتصادية بين الدول تبدو مهمّة، لكنّها تحتاج إلى إرادة سياسية كي تصبح فعّالة، وقابلة للتطبيق، مضيفاً إنّه زار ليبيا مرات عدّة، وفي كل مرّة كان الصندوق السيادي يعرض عليه استثمارات ومصانع، لكنّه كان يكتشف أنّه لا توجد إرادة سياسية تدفع هذه العروض قُدما على أرض الواقع، وهو ما حوّّل المنتديات الاقتصادية إلى مجرد لقاءات لتبادل الأفكار سنويا، مشكّكا بالجدوى الاقتصادية لهكذا منتديات تعنى بالشأن الاقتصادي.

وفي تعليق على المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة التونسية، وخلال مداخلة في نشرة أخبار قناة (218) اليوم الخميس، قال الجلاصي إنه ينبغي للحكومتين في ليبيا وتونس أن تُقِرّا تصورا للتبادلِ التجاري بالعملات المحلية وليس بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أنه في حال استقرار سعر صرف الدينار الليبي، فإن تونس لن يكون باستطاعتها تصدير بضائع إلى ليبيا، لأنّ الدينار التونسي يساوي ديناريين ليبيين.

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