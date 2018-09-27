اقتصاد

معيتيق يُناقش ترتيبات ميزانية 2019

تم النشر منذُ 29 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، تأثير تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وكيفية مُتابعته، وملف الترتيبات المالية لعام 2018، في اجتماع موسع مع وزير المالية، أسامة حماد، ووكيل الوزارة، أبوبكر الجفال.

وتناول الاجتماع ملف المُقترحات المُقدمة من قبل الأطراف المعنية بشأن خطة الوزارة التقديرية لميزانية عام 2019.

وتبادل المجتمعون الآراء حول الإجراءات والترتيبات التي أعدتها الوزارة استعداداً لتطبيق قرار فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية لعام 2019.

ويُشار إلى أن معيتيق قد أكد خال الاجتماع على ضرورة انتهاء وزارة المالية من تجهيز تقديراتها لميزانية العام القادم وتقديمها إلى المجلس الرئاسي للنظر في بنودها واعتمادها في حال تمت الموافقة عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك