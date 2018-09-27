معيتيق يُناقش ترتيبات ميزانية 2019

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، تأثير تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وكيفية مُتابعته، وملف الترتيبات المالية لعام 2018، في اجتماع موسع مع وزير المالية، أسامة حماد، ووكيل الوزارة، أبوبكر الجفال.

وتناول الاجتماع ملف المُقترحات المُقدمة من قبل الأطراف المعنية بشأن خطة الوزارة التقديرية لميزانية عام 2019.

وتبادل المجتمعون الآراء حول الإجراءات والترتيبات التي أعدتها الوزارة استعداداً لتطبيق قرار فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية لعام 2019.

ويُشار إلى أن معيتيق قد أكد خال الاجتماع على ضرورة انتهاء وزارة المالية من تجهيز تقديراتها لميزانية العام القادم وتقديمها إلى المجلس الرئاسي للنظر في بنودها واعتمادها في حال تمت الموافقة عليها.

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