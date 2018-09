المتوسط:

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، الجمعة، مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أميركية دعمت نية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

ووضع ذلك المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير 1997. وانخفض الذهب نحو 1.6 بالمئة خلال سبتمبر، في سادس خسارة شهرية على التوالي.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1182.48 دولار للأوقية، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس عند 1180.34 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1186.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار أمام نظرائه، الجمعة، حيث أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأميركي تسارع في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1087.40 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 809.60 دولار للأوقية.

The post الذهب يتراجع لأدنى مستوياته خلال ستة أسابيع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية