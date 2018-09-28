اقتصاد

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال سبتمبر

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في سبتمبر من 2% في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات السوق.

لكن التضخم الأساسي الذي لا تدخل في حسابه تكلفة الطاقة والأغذية غير المصنعة، هبط على نحو غير متوقع، حيث انخفض إلى 1.1% على أساس سنوي من 1.2% في أغسطس. وكان خبراء اقتصاد توقعوا عدم تسجيل أي تغير في القراءة.

وانخفض الرقم الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، والذي يركز عليه الكثير من خبراء الاقتصاد، أيضا إلى 0.9% من واحد في المئة. وكان خبراء اقتصاد توقعوا في المتوسط ارتفاعا إلى 1.1%.

وارتفعت أسعار الطاقة 9.5% على أساس سنوي مقارنة مع 9.2% في أغسطس. وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 3.2%.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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