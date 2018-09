هل تحد مقايضة السلع الأوروبية بالنفط الإيراني من تأثيرات العقوبات الأمريكية؟

عين ليبيا

كشفت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني أن هناك آلية خاصة لتسهيل التجارة مع إيران سيتم إنشاؤها قبل نوفمبر المقبل.

وأكدت موغريني أن الولايات المتحدة لا تزال أقوى شركاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه “لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أو منظمة أن تقبل بأن يقرر آخرون مع من يحق لها التعامل بالتجارة”.

يذكر، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس في الوقت الحالي مقترحاً لإنشاء آلية لمقايضة السلع الأوروبية بالنفط الإيراني، لتجنب تأثير العقوبات الأمريكية.

