قرض لتونس من “النقد الدولي”.. بربع مليار دولار

أكد مصدر رسمي أن صندوق النقد الدولي وافق الجمعة على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، فيما تعد هذه الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض وقعه مع البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.

برنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر القادم، حيث تهدف الحكومة الى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم من 4.9 بالمئة.

يذكر أن اقتصاد تونس يعاني أزمة منذ 2011، مع زيادات حادة في البطالة والتضخم.

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