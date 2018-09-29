اقتصاد

قرض لتونس من “النقد الدولي”.. بربع مليار دولار

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدر رسمي أن صندوق النقد الدولي وافق الجمعة على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، فيما تعد هذه الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض وقعه مع البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.

برنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر القادم، حيث تهدف الحكومة الى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم من 4.9 بالمئة.

يذكر أن اقتصاد تونس يعاني أزمة منذ 2011، مع زيادات حادة في البطالة والتضخم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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