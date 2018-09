سهم فيسبوك يتراجع 3% بعد اختراق 50 مليون حساب

تراجع سهم فيسبوك بنسبة 3% بتداولات أمس بعد الكشف عن حادثة أمنية هي الأحدث تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي الشهير أثرت على نحو 50 مليون حساب.

وقد أشارت منصة فيسبوك إلى أن حسابات ما يقرب من 50 مليون مستخدم قد تم اختراقها، أمس، في حادثة أمنية تعد الأحدث ضمن سلسلة المشاكل الأمنية التي هزت ثقة العامة في عملاق التواصل الاجتماعي.

وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف بدعم من مكاسب لأسهم انتل وشركات العقارات والمرافق غطت على خسائر “فيسبوك” بعد أن كشفت شبكة التواصل الاجتماعي عن خرق أمني.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 18.38 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 26458.31 نقطة في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا بلا تغير يذكر عند 2913.98 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 4.39 نقطة، أو 0.05 بالمئة، ليغلق عند 8046.35 نقطة.

