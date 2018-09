تدفق 11 مليار دولار للسعودية بعد قرار جي بي مورغان

توقع مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، تدفق أموال تصل إلى 11 مليار دولار، بعد قرار جي بي مورغان، إدراج إصدارات السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة.

وقال مكتب إدارة الدين إن ذلك سيتم بشكل شهري تدريجياً على مدى 9 أشهر، وستشكل إصدارات السعودية 3.1% من وزن المؤشرات حسب إعلان جي بي مورغان الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المبادرات الاستراتيجية لمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لضمان استدامة وصول المملكة لأسواق الدين العالمية.

