شركة البريقة لتسويق النفط تكرم مركز جمارك بنغازي

بنغازي 29 سبتمبر 2018 (وال) كرمت شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية والمناطق الوسطى، يوم الخميس الماضي، مركز الجمارك بنغازي، تقديراً للجهود المبذولة والتي تميزت بتقديم المصلحة العامة، ومد جسور التعاون بين مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا التكريم الذي تم في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مدينة بنغازي، وحضره المدير العام للمناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة، ونيس السعيطي، ومدير مديرية جمارك بنغازي العميد حافظ الشيخي، ورئيس جمارك شؤون النفط، عقيد نجيب عبد القادر، ومن مراقبة الشواطئ البحرية، عقيد عبد السلام القبايلي، ورئيس مكتب أمن الشركة، عقيد عادل يونس، وعدد من مدراء ومراقبين ومنسقي الشركة، ومن ضباط الجمارك، وأعضاء مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية.(وال-بنغازي) ع ط/ س ع

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