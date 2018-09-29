بلدية بنغازى تزود منتزه بنغازي بأغذية للحيوانات المعروضة بالمرفق

بنغازي 29 سبتمبر 2018( وال ) – سلمت بلدية بنغازى المشرفين على إدارة منتزه بنغازى السياحي ” البوسكو ” كميات من أنواع اللحوم والأعلاف الخاصة بغذاء الحيوانات المعروضة داخل هذا المنتزه.

و بحسب ما نقله قسم الإعلام بلدية بنغازي، جاء ذلك في استجابة سريعة من بلدية بنغازى لعديد المناشدات التي أطلقها البعض من العاملين بالمنتزه وعدد من المواطنين بشأن نقص الاحتياجات الأساسية اليومية لهذا المرفق الحيوي.

وقدمت البلدية الشكر لمفوضية الكشافة والمرشدات الذين صادف وجودهم بالمنتزه أثناء التسليم وإصرارهم على تقديم المساعدة للعاملين.( وال – بنغازي) س ع / ع ع

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