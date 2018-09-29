الانتهاء من الربط الشبكي اللاسلكي لحقل النافورة

أوجلة 29 سبتمبر 2018 (وال) أعلنت إدارة الحاسب الآلي بشركة الخليج العربي للنفط، يوم الخميس 27 سبتمبر، عن الانتهاء من مشروع الربط الشبكي اللاسلكي لحقل النافورة.

ويأتي هذا ضمن مجموعة مشاريع تستهدف ربط شبكي كامل لحقل النافورة، وكافة الحقول التابعة للشركة.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على – موقع التواصل الاجتماعي-أنه قد تم استبدال معدات الربط الشبكي (VDSL) بمعدات ربط شبكي لاسلكية على ترددات في نطاق (5GHz) توفير شبكة لاسلكية في المنطقة السكنية، والنادي في فترة ساعات الراحة.

وبينت إدارة الحاسب الآلي عن الوضع السابق في الحقل أنه نظرا لبعد الإدارات عن بعضها مكانيا، وعدم وجود بنية تحتية لشبكة الحاسب الآلي، فقد قدمت حلول ربط عن طريق شبكة الهاتف، باستخدام معدات VDSL)) وتوفر هذه المعدات سرعة اقصاها (12.5 Mbps) في حالة عدم وجود مشاكل في كابل الهاتف.

وأضافت الإدارة أن فريق قسم الشبكات قام باستبدال هذه المعدات بتقنية الشبكة اللاسلكية عالية السرعة، حيث تم استبدال عدد (10) نقاط (VDSL)، وأيضا، إضافة عدد (3) نقاط جديدة لربط إدارات جديدة. (وال-أوجلة) ع ط/ س ع / ع ع

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