الدولار الأمريكي يسجل صعوداً طفيفا بالسوق الموازي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.160 دينار ليبي للبيع و 5.140 دينار للشراء، وظل الدولار اليوم على حالة وتحرك ببطء دون تغييرات كبيرة.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.150 دينار ليرتفع قبل الاغلاق وبشكل طفيف إلى 5.160 دينار للدولار الامريكي الواحد.

وأرتفع سعر اليورو في ختام السوق الموازي إلى 6.030 دينار، بينما استقر الجنية الاسترليني عند 6.600 دينار.

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وفقد الدولار الأمريكي الكثير من قيمته خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، ويأتي هذه التراجع للدولار بعد أعلان إيقاف الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وتراجع حدة التوترات في العاصمة، وكذا الإعلان عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج من مصرف ليبيا المركزي.

وتشهد السوق الموازية في ليبيا حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.