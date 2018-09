إيران تفوض البنك المركزي لإنقاذ العملة المحلية

المتوسط:

فوضت إيران، اليوم السبت، البنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال، بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسي في الأسابيع القليلة الماضية، عقب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس حسن روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية “منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها”، وفق ما نقلت رويترز.

ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها: “سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة”.

وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، قبل 3 أيام ، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي بإيران وإعادة فرض عقوبات أميركية.

ووفقا لمواقع إلكترونية متخصصة في النقد الأجنبي، جرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني الأربعاء الماضي. وفقد الريال نحو 75 بالمئة من قيمته منذ بداية 2018.

وذكر موقعان للنقد الأجنبي يرصدان السوق غير الرسمية، أن السبت، أول أيام التداول في الأسبوع، شهد استرداد الريال بعض خسائره، حيث جرى تداول الدولار مقابل ما يتراوح بين 173 و178.5 ألف ريال إيراني.

