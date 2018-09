ارتفاع إيرادات الجزائر من الطاقة 21.23%

المتوسط:

ارتفعت إيرادات الجزائر من الطاقة 21.23 في المئة خلال أول ثمانية أشهر من عام 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، مما ساعد على تقليص العجز التجاري بنسبة 75 في المئة.

ووفقا لبيانات الجمارك فقد وصل حجم صادرات النفط والغاز الطبيعي، التي تشكل 93 بالمئة من إجمالي حجم مبيعات البلاد للخارج، إلى 26.33 مليار دولار ارتفاعا من 21.72 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 28.342 مليار دولار مقابل 22.952 مليار دولار في أول ثمانية أشهر من عام 2017، بينما هبطت الواردات 2.4 في المئة إلى 30.394 مليار دولار.

وفرضت حكومة الجزائر قيودا على استيراد بعض المنتجات في محاولة لتقليص الإنفاق على السلع الأجنبية.

