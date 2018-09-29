الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يعقد اجتماعاً موسعاً ضم أغلب النقابات في بنغازي

بنغازي 29 سبتمبر 2018 (وال)- عقد الاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع بنغازي اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً ضم أغلب نقابات العمال بالقطاعات العاملة ببلدية بنغازي .

هذا وقد تناول الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا السيد خليفة البكت، المشاكل التي تواجه عمل الاتحاد، والنقابات المنضوية تحتها وعلى رأسها الشركة العامة للكهرباء، وشركة الإسمنت الليبية، وميناء بنغازي البحري، والشركات المتعثرة بالمدينة .

وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا السيد خليفة البكت – لوكالة الأنباء الليبية – على أهمية دور الاتحاد العام لعمال ليبيا فرع بنغازي، نظراً لما تمثله مدينة بنغازي من أهمية كبيرة، نظراً لتركز أغلب القطاعات المهمة بهذه المدينة، وما عانته المدينة من عبث من قبل الجماعات الإرهابية؛ والذي تسبب الحرب في توقف مؤسسات مهمة كانت لها دوراً كبيراً بالمدينة .

وأضاف السيد خليفة البكت أن الإنتاج توقف بها وتعثرت وتوقفت مرتبات منتجيها مثل : شركة الإسمنت، وشركة الأنابيب، إلى جانب قطاعات مهمة أخرى، والذي أثر سلباً على الإعمار بالمدينة، وكذلك تسبب في ضيق العيش لمنتجيها؛ في الوقت الذي قدمت الجهات التشريعية والتنفيذية بعض المساعدات بصرف منحة شهرية بواقع 450 دينار، تُصرف شهراً وتتأخر شهوراً، عدى عن كونها لاتفي بالغرض؛ نظراً لغلاء المعيشة، وقلة السيولة.

وشدّد رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا على دعمه لتلك القطاعات، مناشداً في الوقت ذاته كافة الجهات التشريعية والتنفيذية، أن تتطلع بدورها تجاه الأزمة التي تعصف بالمنتجين . (وال- بنغازي) ر ت

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